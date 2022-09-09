От каких болезней страдают жители казахстанских сел, рассказали в Минздраве

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Глава Минздрава РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, от каких болезней чаще всего страдают жители сел, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что в прошлом году был сделан большой национальный доклад по первичной медико-санитарной помощи.

"Результат показал, что в основном сельское население страдает от болезней органов дыхания. На втором месте – заболевания органов пищеварения, на третьем – болезни кровообращения", – заявила министр.

В целом, по ее данным, к этому часу медуслуги в селах оказывают 67 тысяч медработников, из них более 13 тысяч – врачи.

Напомним, ранее глава Минздрава объяснила, почему казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac спустя столько времени все еще не признали в ВОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987046-ot-kakih-bolezney-stradayut-zhiteli-kazahstanskih-sel-rasskazali-v-minzdrave/