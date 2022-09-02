Уникальную операцию провели нейрохирурги Алматы пациенту с церебральным параличом

Нейрохирурги на операции. Фото: пресс-служба ЦГКБ

Впервые в Центральной городской клинической больнице врачам удалось провести селективную дорзальную ризотомию на спинном мозге 18-летнему пациенту с церебральным параличом. Операция проведена в рамках ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦГКБ.

Операцию провели нейрохирург ЦГКБ Марат Алматов, нейрохирург детской городской больницы №2 города Алматы Азамат Жайлганов и невролог-нейрофизиолог Гульнур Касенова.

По словам специалистов, данную операцию необходимо было провести еще в детском возрасте, так как это помогло бы значительно улучшить качество жизни и помочь формированию правильной походки. Но, поскольку пациент обратился впервые в 18 лет, врачи-нейрохирурги ЦГКБ решились взяться за его случай и помочь ему.

Селективная дорсальная ризотомия – это операция для снятия спастичности (мышечной скованности) при церебральном параличе. Она включает в себя разделение и частичное иссечение сенсорных корешков в нижней части спинного мозга, что приводит к эффективному и постоянному снижению спастики в нижних конечностях.

"Это операция уникальна и сложна тем, что требует ювелирной работы от нейрохирурга, а также слаженной командной работы врачей разных специальностей. В ходе вмешательства мы с помощью интраоперационного нейромониторинга под микроскопом выявили нервы с патологическими ответами от конкретных групп мышц. Найдя, мы их подрезали. Операция в целом длилась шесть часов и прошла успешно", – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Марат Алматов.

Пациент все эти годы передвигался с трудом. После проведенной операции у него значительно снизилась мышечная скованность в конечностях, сейчас он может вставать и ходить самостоятельно, отмечается улучшение походки, сообщили в ЦГКБ. Впереди его ждет реабилитация, так как необходимо улучшать навыки правильной позы, ходьбы, мелкой моторики.

"Реабилитация – это второй этап, который должен пройти пациент. Несмотря на то, что эта сложная операция прошла успешно, важен долговременный процесс реабилитации. После чего можно достичь хороших результатов", – добавил специалист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985886-unikalnuyu-operatsiyu-proveli-neyrohirurgi-almaty-patsientu-s-tserebralnym-paralichom/