ВОЗ сообщила о выявлении более 50 тыс. случаев оспы обезьян

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Количество случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тыс., 16 человек скончались, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 31 августа, число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян составляет 50 496, 16 пациентов с этим диагнозом скончались.

Больше всего случаев зарегистрированы в США (17 994), Испании (6 543), Бразилии (4 693), Франции (3 547), Германии (3 467), Великобритании (3 413), Перу (1463), Канаде (1228), Нидерландах (1160) и Португалии (846).

Ранее сообщалось, что оспа обезьян распространилась по всем 50 американским штатам. Первый случай заражения был зарегистрирован в середине мая. Сейчас "лидерами" по количеству случаев заболевания являются Нью-Йорк, Калифорния, Флорида, Техас и Джорджия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985635-voz-soobschila-o-vyyavlenii-bolee-50-tys-sluchaev-ospy-obezyan/