"Лидеров" среди регионов Казахстана по жалобам на здравоохранение назвала Гиният

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министр здравоохранения Казахстана назвала те регионы страны, из которых поступает наибольшее количество жалоб, касающихся уровня медицинского обслуживания. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Ажар Гиният подвергла резкой критике работу ряда регионов и медицинских организаций, которые допускают грубые нарушения стандартов качества медицинской помощи.

Отмечается, что подобные выводы были сделаны с учетом поездок в регионы, встреч с населением, приемов граждан, а также обращений в адрес ведомства.

Так, по данным Комитета медфармконтроля, ежегодно регистрируется больше 5,6 тыс. жалоб на качество медицинской помощи – за первую половину 2022 года поступило 2,8 тыс. таких обращений. При этом подчеркивается, что в более чем 30% случаях эти факты подтверждаются.

"По результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам, поступившим в комитет, определены шесть неблагополучных, "худших" регионов по состоянию здравоохранения, в числе которых Павлодарская, Алматинская, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская области и город Алматы", – говорится в сообщении министерства.

Гиният заявила о девяти фактах необеспечения лекарственными средствами в Туркестанской области и о трех – в Кызылординской области. Отмечается, что в основном не обеспечиваются пациенты с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями почек и так далее.

Также, по ее словам, в регионах участились факты безлицензионной медицинской деятельности – за первые шесть месяцев этого года выявлено 706 таких фактов. Больше всего – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областях, а также в Шымкенте и Алматы.

Наибольшее количество медработников без сертификатов зарегистрировали в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской областях и в городе Алматы.

В завершение глава Минздрава дала ряд поручений по усилению мер воздействия на повышение качества медицинской помощи населению.

"Хочу предупредить, что подобные рейтинги регионов и медорганизаций по качеству медпомощи будут проводиться ежеквартально, с публичной оглаской, также все эти сведения будут переданы для информации акимам регионов", – заключила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что 11 медучреждений оштрафовали почти на 4 млн тенге в Шымкенте за несоответствие требованиям диагностических и измерительных аппаратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985021-liderov-sredi-regionov-kazahstana-po-zhalobam-na-zdravoohranenie-nazvala-giniyat/