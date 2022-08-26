11 медучреждений оштрафовали почти на 4 млн тенге в Шымкенте

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Медицинские учреждения в Шымкенте проверили на предмет соответствия требованиям диагностических и измерительных аппаратов. Почти во всех медучреждениях горда были выявлены нарушения, сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции.

Внеплановую проверку в медучреждениях Шымкента проводил Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с городской прокуратурой.

"По результатам проверки почти во всех медицинских учреждениях города выявлены факты невыполнения требований закона РК "Об обеспечении единства измерений", только в некоторых из них административные меры не приняты в связи с истечением срока давности", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в различных клиниках использовались такие приборы, как монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких, система для аудиологического скрининга "Аудио-СМАРТ", аппарат ультразвуковой диагностики и другие, не прошедшие поверку в установленном порядке.

"Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может напрямую влиять и представлять опасность для жизни и здоровья человека", – подчеркнули представители ведомства.

Так, на основании представления прокуратуры Шымкента, 11 медицинских учреждений города были привлечены к административной ответственности и получили штрафы на общую сумму 3 874 695 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985004-11-meduchrezhdeniy-oshtrafovali-pochti-na-4-mln-tenge-v-shymkente/