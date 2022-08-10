Первые случаи заражения оспой обезьян обнаружили в Гренландии

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В Гренландии подтверждены два первых случая заражения оспой обезьян. Заболевшие привезли оспу обезьян из-за границы, передают "Известия" со ссылкой на местную радиостанцию KNR.

Оспой обезьян заражены два человека. Они проживают в населенном пункте Питуффик, где находится американская авиабаза Туле. Инфицированные находятся на изоляции и пробудут на карантине, пока симптомы заболевания не пройдут. Как пишет портал со ссылкой на KNR, сотрудники американской авиабазы заразились оспой обезьян во время заграничной поездки.

Отмечается, что в других городах Гренландии на данный момент инфекции не выявлено.

Тем временем Минздрав Эквадора сообщил, что в стране зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Пациент скончался от имевшейся у него ранее патологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1982502-pervye-sluchai-zarazheniya-ospoy-obezyan-obnaruzhili-v-grenlandii/