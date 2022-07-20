Случай заражения бубонной чумой подтвердили в Китае

Иллюстративное фото: pexels.com

В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая медики подтвердили первый случай заражения бубонной чумой, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местный региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Случай выявили в столице северо-западного автономного района в городе Иньчуань. В районе был введен IV уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Инфицированный, как утверждают источники, недавно вернулся из автономного района Внутренняя Монголия, который расположен на севере Китая.

Бубонная чума является бактериальным заболеванием. Симптомы чумы выражаются внезапной лихорадкой, головной болью, ознобом и общей слабостью.

Напомним, несколько дней назад в Гане подтвердили, что два пациента были заражены лихорадкой Марбурга. Оба инфицированных впоследствии скончались. Также изолированы 98 человек, предположительно, контактировавших с ними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1979266-sluchay-zarazheniya-bubonnoy-chumoy-podtverdili-v-kitae/