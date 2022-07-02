Коронавирус подтвердился более чем у 180 казахстанцев за сутки
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За 1 июля в Казахстане зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
До этого, 30 июня, сообщалось о 189 пациентах с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
В разрезе регионов суточный прирост заражения коронавирусом за пятницу, 1 июля, выглядит так:
- в Нур-Султане – 46 новых случаев инфицирования;
- в Алматы – 92;
- в Шымкенте – 16;
- в Акмолинской области – 2;
- в Алматинской области – 8;
- в Атырауской области – 6;
- в Восточно-Казахстанской области – 1;
- в Жамбылской области – 5;
- в Западно-Казахстанской области – 2;
- в Карагандинской области – 6;
- в Костанайской области – 1;
- в Мангистауской области – 1;
- в Туркестанской области – 1.
Всего в Казахстане подтверждено 1 306 984 случая заражения КВИ.
Напомним, что заболеваемость КВИ начала расти с прошлой недели. Так, в прошлый вторник, 21 июня, было зарегистрировано 32 новых случая заражения КВИ. Прежде долгое время этот показатель не превышал 20-ти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976671-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-180-kazahstantsev-za-sutki/