Здоровье
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Коронавирус подтвердился более чем у 180 казахстанцев за сутки

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Люди идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 1 июля в Казахстане зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

До этого, 30 июня, сообщалось о 189 пациентах с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

В разрезе регионов суточный прирост заражения коронавирусом за пятницу, 1 июля, выглядит так:

  • в Нур-Султане – 46 новых случаев инфицирования;
  • в Алматы – 92;
  • в Шымкенте – 16;
  • в Акмолинской области – 2;
  • в Алматинской области – 8;
  • в Атырауской области – 6;
  • в Восточно-Казахстанской области – 1;
  • в Жамбылской области – 5;
  • в Западно-Казахстанской области – 2;
  • в Карагандинской области – 6;
  • в Костанайской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в Казахстане подтверждено 1 306 984 случая заражения КВИ.

Напомним, что заболеваемость КВИ начала расти с прошлой недели. Так, в прошлый вторник, 21 июня, было зарегистрировано 32 новых случая заражения КВИ. Прежде долгое время этот показатель не превышал 20-ти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976671-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-180-kazahstantsev-za-sutki/

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