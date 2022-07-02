Коронавирус подтвердился более чем у 180 казахстанцев за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 1 июля в Казахстане зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

До этого, 30 июня, сообщалось о 189 пациентах с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

В разрезе регионов суточный прирост заражения коронавирусом за пятницу, 1 июля, выглядит так:

в Нур-Султане – 46 новых случаев инфицирования;

в Алматы – 92;

в Шымкенте – 16;

в Акмолинской области – 2;

в Алматинской области – 8;

в Атырауской области – 6;

в Восточно-Казахстанской области – 1;

в Жамбылской области – 5;

в Западно-Казахстанской области – 2;

в Карагандинской области – 6;

в Костанайской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в Казахстане подтверждено 1 306 984 случая заражения КВИ.

Напомним, что заболеваемость КВИ начала расти с прошлой недели. Так, в прошлый вторник, 21 июня, было зарегистрировано 32 новых случая заражения КВИ. Прежде долгое время этот показатель не превышал 20-ти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1976671-koronavirus-podtverdilsya-bolee-chem-u-180-kazahstantsev-za-sutki/