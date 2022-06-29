СМИ: Дефицит донорской крови в США связан с нехваткой кадров

Иллюстративное фото: pixabay.com

Американское представительство Красного креста в начале года объявило о дефиците донорской крови в стране, спровоцированном пандемией COVID-19. Сотрудники организации утверждают, что причиной дефицита является не пассивность доноров, а нехватка медицинских кадров, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Красный крест контролирует около 40% запасов донорской крови в США. Сейчас страна находится в ситуации самого большого за последние 10 лет дефицита крови. Специалисты Красного креста официально назвали причиной снижение активности доноров, которое началось еще в 2020 году, во время первого жесткого локдауна, и продолжается до сих пор.

Однако сами работники организации утверждают, что нехватка вызвана кадровыми проблемами. Красный крест испытывает острую нехватку персонала. Люди не хотят работать здесь из-за переработок и низких заработных плат. В распоряжении The Guardian оказался документ, подписанный старшим менеджеров Красного креста Джозефом Шокли. В письме, адресованном организациям здравоохранения, сказано, что нельзя направлять доноров в те пункты сдачи крови, где не хватает персонала. Работников слишком мало и они не справляются с таким количеством заявок. Те доноры, которые не успевают сдать кровь, расстраиваются и больше не приходят в этот пункт. Джозеф Шокли и Красный крест официально не прокомментировали это письмо.

Около трех тысяч рабочих, представленных коалицией профсоюзов Красного Креста, в течение последних нескольких месяцев настаивали на заключении нового профсоюзного контракта для решения проблем с оплатой труда и нехваткой кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1975996-smi-nehvatka-donorskoy-krovi-v-ssha-svyazan-s-nehvatkoy-kadrov-u-krasnogo-kresta/