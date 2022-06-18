Нож в сердце, нападения на доктора: как работают врачи приемного покоя ЦГКБ Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Приемный покой Центральной городской клинической больницы Алматы, вопреки своему названию, - весьма не спокойное место. Ни днем, ни ночью здесь не прекращается поток пациентов с различными жалобами и травмами. Ножевые ранения, ДТП, банальный аппендицит и даже казусные ситуации - это то, с чем практически ежедневно приходится сталкиваться врачам, кто работает "на передовой", передает корреспондент NUR.KZ.

В третье воскресенье июня медики празднуют свой профессиональный праздник. Но удастся ли хоть немного отдохнуть от рутины в этот день - вопрос, на который едва ли возможен положительный ответ.

По словам заведующего приемным отделением Даулета Чукманова, в день поступает порядка 300 пациентов - как на скорой помощи, так и путем самообращения.

Причины совершенно разные - высотные травмы, ножевые и огнестрельные ранения, наезды и ДТП. В летнее время, говорит врач, участились травмы, связанные с падением с велосипеда, самоката и мотоцикла. В день поступает порядка 15-20 самокатчиков.

Даулет Чукманов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доктор отмечает - за 11 лет его практики не изменился характер травм. Однако, говорит он, в больницу после возлияния спиртного с травмами стали чаще попадать женщины.

Даулет Чукманов начинал свой карьерный путь с позиции санитара, затем работал медбратом, а после окончания медвуза стал проктологом. Потом молодой человек уехал в Уральск, где трудился хирургом-онкологом и в 2015 году вернулся в родные пенаты - в Центральную городскую клиническую больницу.

В 2020 году он "вырос" до должности заведующего приемным отделением.

Даулет Чукманов с пациентом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мой рабочий день начинается с 7 утра и заканчивается поздно вечером, хотя официально рабочая смена длится с 8.00 до 16.00. Но я не могу сидеть дома. Приемный покой - это место, где происходят самые интересные и самые трудные в практике случаи. Каждый день начинается с конференции, затем проходят плановые и экстренные операции.

За сутки поступает 300 человек, из них 50-60 человек госпитализируются. Оперативное вмешательство, как правило, требуется 20-25 пациентам", - говорит заведующий отделением.

Ночью частенько поступают пациенты в алкогольном опьянении. Нередко среди них - женщины с травмами головы, грудной клетки, рук. В случае, если у пациентки или пациента есть претензии к другому лицу, вызывается полиция. Стражи порядка выезжают также по "криминальным" случаям - ранениям оружием, при падении с высоты и так далее.

Пациент с переломом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, пациенты в алкогольном опьянении иногда пытаются нападать на пытающихся оказать им помощь врачей. Упрекнуть могут в чем угодно - в недостаточно, по их мнению, вежливом обращении, в долгом осмотре или ожидании. В случае, если человек настроен агрессивно, приходится обращаться к помощи полиции.

Нередки переломы - они чаще случаются у пожилых горожан. Ножевые ранения тоже бывают достаточно часто. С таким ранением у Чукманова связаны воспоминания.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Когда я только начинал работать, поступил молодой парень с ножевым ранением в сердце. Нож торчал прямо у него из груди и я, молодой специалист, спросил у опытного врача, когда можно извлечь травмирующее тело. Ведь если сделать это сразу, то пациент мгновенно умрет. Не убирая нож, он сделал торакотомию и лишь потом удалил инородное тело. Пациента спасли", - говорит врач.

Каждый летальный случай, рассказывает Чукманов, является трагедией для врачей.

"Конечно, мы переживаем, прокручиваем ситуацию в голове, думаем о том, можно ли было сделать что-то иначе. Бывает, к нам поступают пациенты в состоянии клинической смерти. Спасаем", - говорит врач.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается огнестрельных ранений, то такие пациенты поступали во время январских событий. Врачи вспоминают - тогда было не до отдыха. Даулет Чукманов признается, не выходил из больницы несколько суток, поступило порядка 200 человек за сутки, было проведено порядка 160 операций. Работали все - и травматологи, и хирурги, и нейрохирурги.

Одним из самых сложных периодов в работе была пандемия коронавируса. Тогда ЦГКБ Алматы работала в качестве "ковидного" госпиталя. При этом пациенты с коронавирусом продолжали поступать и с другими заболеваниями, например, по хирургическому профилю - травм и ранений во время карантина практически не было.

Операционные медсестры. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Врачам приходилось делать операции, будучи в СИЗах и нескольких масках. Было сложно дышать, жарко, очки запотевали, вспоминают медики. Но нужно было оказывать помощь и делать это на высшем уровне - порой в ущерб себе.

Немалую роль играют и операционные медсестры, которые помогают докторам во время хирургических вмешательств. Они должны подготовить все необходимые инструменты, аппараты, а после операции, перед тем, как пациента "зашьют", проверить все ли инструменты, использованные салфетки и прочие предметы на месте - чтобы ни в коем случае ничего не осталось в теле пациента - за этим ведется серьезный контроль.

Операционные медсестры. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Операционная медсестра Алма Кусаинова рассказывает, что ей приходилось даже принимать роды в клинической больнице, хоть это и не входит в профиль этого медучреждения. Тогда в ЦГКБ поступила женщина с жалобами на почечные колики, которые в итоге оказались схватками, но было поздно перемещать ее в родильный дом.

Бывает, что люди вызывают "скорую" по незначительным травмам, говорит доктор. К примеру, был случай, когда женщина уронила себе на ногу бокал и вызвала медиков. Благо, все обошлось лишь небольшим ушибом.

Алма Кусаинова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Случаются казусные ситуации - бывало, поступали люди с инородными телами в прямой кишке.

На каждого пациента выделяется строгий лимит времени - до двух часов. За это время нужно выставить диагноз.

Случаи при этом делятся на категории: "красная" - когда требуется экстренная помощь, "желтая" и "зеленая". В красной "зоне" на обследование, постановку диагноза и принятие решение должно уйти не более часа. Нередко пациента буквально через считанные секунды после поступления везут в операционный зал и оказывают ему помощь.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В "желтой" категории возможно наблюдение за пациентом в течение суток, если у него, к примеру, есть подозрение на аппендицит или какие-либо другие заболевания.

Пациенты, попавшие в "зеленую" категорию, могут быть отправлены на амбулаторное наблюдение.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1974621-nozh-v-serdtse-napadeniya-na-doktora-kak-rabotayut-vrachi-priemnogo-pokoya-tsgkb-almaty/