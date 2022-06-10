Заболеваемость серозным менингитом выросла в четыре раза в Алматы

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В Алматы в четыре раза выросла заболеваемость серозным менингитом энтеровирусной этиологии по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

С начала года врачи уже выявили 157 случаев серозного менингита, 49 из них подтвердились лабораторно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 19,1% больше. Отмечается, что чаще всего – в 42,9% случаев – заболевание встречается у детей, посещающих дошкольные учреждения.

На втором месте школьники – 36,7%, еще 16,3% – это не организованные дети, и по 2% приходится на учителей и прочий контингент.

"Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, вызываемых вирусами рода энтеровирусов (кишечных вирусов), характеризующихся синдромом интоксикации и разнообразием клинических проявлений, среди которых чаще регистрируется серозный менингит.

Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение энтеровирусами возможно фекально-оральным путем – через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах; бытовым путем – при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода; а также воздушно-капельным путем – при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты", – сообщили в ДСЭК.

Наиболее уязвимой категорией называют детей в возрасте от трех до шести лет. Взрослые менингитом болеют намного реже, так как с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года, рассказали в ведомстве.

Начинается заболевание с легких признаков простуды, после чего появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении симптомов нужно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция и серозный менингит опасны своими последствиями: потеря слуха и зрения, задержка развития психики.

Чтобы не заболеть, медики советуют пить только кипяченую или бутилированную воду, мыть руки с мылом перед приемом пищи и после посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены; мыть овощи и фрукты щеткой и ополаскивать их кипятком перед употреблением.

В летний сезон купаться только в разрешенных местах и стараться не заглатывать воду, регулярно проветривать помещения, и соблюдать карантин в случае выявления болезни у ребенка или взрослого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1973574-zabolevaemost-seroznym-meningitom-vyrosla-v-chetyre-raza-v-almaty/