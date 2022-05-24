Компания-изготовитель вакцины от оспы увеличит производство в связи со вспышкой оспы обезьян

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Датская компания Bavarian Nordic, которая занимается изготовлением вакцины от оспы, получила запросы от десятков стран в связи со вспышкой оспы обезьян, передает WSJ.

Вакцины, направленной именно против оспы обезьян, не существует. Но считается, что препарат против оспы защищает от заражения оспой обезьян на 85 процентов.

Прививка Bavarian Nordic известна в США как Jynneos, в Канаде как Imvanex, в Европе как Imvamune. В США препарат одобрили в 2019 году.

Глава Bavarian Nordic Пол Чаплин заявил, что десятки стран направили им запросы о предоставлении доз. Однако у компании запасы вакцин ограничены, поэтому они сейчас работают над увеличением производства, чтобы изготовить нужное количество в ближайшие недели или месяцы.

Тем временем случаи заболевания оспой обезьян были зафиксированы как минимум в 17 странах, включая США, Канаду, Великобританию, Швецию и Швейцарию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970731-kompaniya-izgotovitel-vaktsiny-ot-ospy-uvelichit-proizvodstvo-v-svyazi-so-vspyshkoy-ospy-obezyan/