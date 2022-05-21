Американские клиники критикуют за отсутствие прайс-листов на сайтах

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Американские клиники критикуют за то, что те не дают пациентам возможности заранее ознакомиться с ценами на медуслуги. В большинстве случаев люди получают счета при выписке из клиники, и сумма их шокирует. Помимо услуг и медикаментов в счет включают дополнительные траты клиники, передает The Washington Post.

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Жительница Колорадо Лиза Френч рассказывает, что в 2014 году попала в больницу из-за проблем со спинным мозгом. Врачи сказали, что женщине срочно необходимо лечение, иначе она рискует остаться парализованной, если случайно споткнется или упадет на спину. Врачи сказали, что две процедуры обойдутся Лизе примерно в 1337 долларов. Эту сумму покрывала ее медицинская страховка. Когда женщина получила счет от больницы, она была шокирована. Медучреждение выставило счет на сумму более 303 тысяч долларов, из которых 229 тысяч Лиза должна была заплатить из своего кармана.

Оказалось, что Лиза по незнанию подписала договор, согласно которому взяла на себя все сопутствующие расходы больницы. Она решила оспорить этот счет в суде. Тяжба продолжалась на протяжении восьми лет, и только в мае 2022 года суд вынес решение о том, что Лиза не обязана оплачивать огромный счет от больницы.

За время пока длилось судебное разбирательство, были приняты закон штата Колорадо и федеральный закон, обязывающие медучреждения заранее оповещать пациентов о своих расценках. В 2014 году, когда Лиза Френч обратилась в больницу Колорадо, таких законов еще не было. Судья Верховного суда Колорадо Ричард Гэбриэл заявил, что случай, с которым столкнулась Лиза, отражает "хищническое" отношение врачей к пациентам. По его словам, администрации клиники потеряли связь с реальностью.

Согласно отчету Patients Rights Advocate, организации, занимающейся защитой прав пациентов в США, в 2021 году большинство медучреждений страны не соблюдали федеральный закон и не публиковали прайс-лист на своем сайте. 471 больница из 500 учреждений, сайты которых подверглись мониторингу, публиковала не полные расценки на свои услуги, либо не публиковала их вообще.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970256-amerikanskie-kliniki-kritikuyut-za-otsutstvie-prays-listov-na-saytah/