Освободят ли врачей от уголовной ответственности за причинение вреда, ответили в Минздраве

Врачи стационара. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минздрава на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, планируется ли внести поправки в законы в части освобождения врачей от уголовной ответственности за причинение вреда пациентам, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что после убийства известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова в Алматы власти сообщили, что в Казахстане планируется принять законопроект о защите прав медработников.

В связи с этим они поинтересовались, предусматривается ли в стране освобождение врачей от уголовной ответственности за причинение вреда пациентам. О необходимости такой нормы медицинское сообщество говорит не первый год.

Ажар Гиният сообщила, что соответствующий проект закона уже разработан.

"Данный проект закона разработан, но там нет нормы по освобождению от уголовной ответственности медицинских работников за причинение вреда. Идет декриминализация, смягчение каких-то норм закона", - пояснила министр.

По ее словам, данный проект закона в течение месяца поступит в мажилис и уже там его будут обсуждать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969900-osvobodyat-li-vrachey-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prichinenie-vreda-otvetili-v-minzdrave/