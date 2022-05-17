"В ход пошли кулаки": напавшую на фельдшера алматинку оштрафовали на 15 тыс. тенге

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Алматинку привлекли к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес фельдшера скорой помощи. Женщина, как установил суд, устроила скандал медику, выражаясь нецензурной бранью. Однако в администрации станции скорой помощи отмечают, что только словами дело не закончилось - когда лексикон иссяк, в ход пошли кулаки, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент случился еще 28 апреля. Как установил Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы, гражданка О., находясь возле дома в Турксибском районе, устроила скандал и выражалась нецензурной бранью в отношении сотрудника скорой помощи.

Во время судебного заседания О. свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась и попросила не наказывать ее строго, так как на ее иждивении находится мать-пенсионерка, инвалид I группы.

В результате суд привлек ее к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК, наложив штраф в размере 5 МРП - 15 315 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в суде.

Между тем, в администрации станции скорой помощи заявляют, что фельдшера не просто отругали нецензурной бранью, но и применили физическую силу.

"Вызов на номер 103 поступил в 17.00. Прибыв на вызов, фельдшером были проведены все необходимые по регламенту процедуры, пациент был тщательно осмотрен и находился в удовлетворительном состоянии. Родственники пациента настаивали на госпитализации, при этом сопровождать больного в карете скорой помощи намеривались сразу три человека.

Доводы фельдшера о том, что при транспортировке пациента в стационар допускается его сопровождение не более одним человеком в санитарном автотранспорте, вызвали бурную реакцию семьи. На фельдшера посыпались нецензурная брань, проклятья, угрозы увольнения. Когда словарный запас иссяк, в ход пошли кулаки", - ССМП.

В результате, как заявили медики, фельдшер получила производственную травму и отправилась на больничный. Кроме того, было подано заявление в полицию, которая и передала материалы административного дела в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1969703-v-hod-poshli-kulaki-napavshuyu-na-feldshera-almatinku-oshtrafovali-na-15-tys-tenge/