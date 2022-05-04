Женщина умерла после рождения близнецов в Уральске

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Вторая за неделю роженица скончалась в Уральске. Женщина умерла после того, как родила близнецов. Сейчас в больнице проводят служебное расследование. Врачи говорят, что у пациентки были анемия и почечная инфекция, передает телеканал "Астана".

Медики отмечают, что женщина забеременела спустя всего пять месяцев после предыдущих родов. Будущей маме сделали переливание крови. Однако после появления близнецов на свет открылось кровотечение. Спасти роженицу не удалось.

По словам заведующей отделением патологии беременных городской многопрофильной больницы Натальи Кочегаровой, неблагополучных факторов у пациентки во время беременности было достаточно.

"Поступает она к нам с давлением, с низким гемоглобином на родоразрешение. После родов у женщины началось кровотечение. Для того, чтобы предотвратить его, мы боролись всеми силами и способами, которые у нас только имеются в арсенале в роддоме. Однако нам не удалось спасти жизнь женщины", - сообщила Наталья Кочегарова.

Младенцы чувствуют себя нормально. На руках у безутешного отца осталось пятеро детей.

Напомним, еще одна роженица провела в коме 10 дней в Уральске. Таншолпан Мукановой не было и 30 лет. Она скончалась. Родные обвинили медиков в бездействии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1967913-zhenschina-umerla-posle-rozhdeniya-bliznetsov-v-uralske/