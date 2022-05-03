40 человек обратились в медучреждения Алматы из-за укусов клещей

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Пик активности клещей продолжается в Алматы, предупредили врачи-инфекционисты в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент NUR.KZ.

Специалисты дали свои рекомендации касательно того, как защитить себя от клещей и что делать при укусе.

Подчеркивается, что первая активность кровососущих насекомых выпадает на теплые апрельские и майские дни и продолжается до июня.

Заведующий приемным отделением городской больницы скорой неотложной помощи Бауыржан Омаров в ходе брифинга сообщил, что с 1 апреля по 30 апреля с жалобами на укусы клещей в их больницу обратилось более 40 взрослых.

16 человек удалили клеща в травмпункте, 15 удалили их самостоятельно, 9 удалили и принесли клеща с собой.

"Всем обратившимся пациентам был поставлен укол иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Все они пояснили, где получили укус клеща. Это произошло на Медеу, Кок-Тобе, Кольсае, Шымбулаке, Алма- Арасане, Бутаковке и на территории районных дач", - пояснил завотделением.

По его информации, клещи представляют опасность до октября, однако в настоящее время идет самый активный сезон.

Омаров предупредил граждан, что необходимо соблюдать правила безопасности при выездах на природу, также желательно планировать вакцинацию.

"Клещи могут находиться в парках, возле прогулочных дорожек, там, где есть высокая трава. Большое скопление их может находиться в горной местности. Клещи не любят солнечного света, поэтому прячутся в тени", - пояснил врач.

Замглавного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы им. И. С. Жекеновой Тамара Утаганова сообщила, что в прошлом году случаев энцефалита в Алматы не было зарегистрировано.

Однако в этом году врачи насчитывают два факта. Пациенты продолжают получать лечение в стенах медучреждений.

Она объяснила, что вакцинация от клещевого энцефалита показана, как правило, жителям, проживающим в горной местности, а также людям по профессиональной необходимости. Ее необходимо проводить либо ранней весной, либо поздней осенью, чтобы у человека сформировался иммунитет.

Врачи-инфекционисты отметили, что препараты-репелленты помогают защититься от клещей, однако необходимо соблюдать требования к закрытой одежде.

В случае укуса либо обнаружения на одежде или теле неприсосавшегося клеща необходимо обращаться в травмпункты, так как для заражения энцефалитом достаточно ослюнения клещом кожи человека.

"Репелленты, применяемые против клещей, делятся на две группы. Первые могут не только отпугивать, но и могут убивать в течение 5-7 минут. Они российского производства, их можно приобрести в аптеках. При этом, нужно учесть, что данные репелленты нельзя наносить на кожу, они предназначены для одежды", - сообщил главный внештатный детский инфекционист УОЗ Алматы Адыл Катарбаев.

Также отмечается, что вторая группа репеллентов не убивает клещей, но отпугивает, их можно распрыскивать как на кожу, так и на одежду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1967850-40-chelovek-obratilis-v-meduchrezhdeniya-almaty-iz-za-ukusov-kleschey/