Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса

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В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от коронавируса. Такое сообщение в пятницу распространила пресс-служба Минздрава РФ.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России", – говорится в сообщении МЗ РФ, опубликованном агентством ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вакцина так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме "прайм-буст".

Как пояснили в МЗ, такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта.

"Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – пояснили в Министерстве здравоохранения РФ.

При этом отмечается, что на данном этапе применение препарата разрешено в условиях медорганизаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1963203-minzdrav-rossii-zaregistriroval-pervuyu-v-mire-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa/