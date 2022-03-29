Заболевшим COVID-19 рекомендуют проверяться на грипп

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Людей с положительным тестом на COVID-19 призвали проверяться на грипп. Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что наличие обоих заболеваний удваивает риск смерти пациента, передает The Guardian.

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По словам исследователей из Великобритании и Нидерландов, люди, у которых одновременно были диагностированы COVID-19 и вирус гриппа, в четыре раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких и в 2,4 раза чаще умирали, чем те пациенты, у которых была обнаружена только коронавирусная инфекция.

"Мы выяснили, что сочетание вирусов COVID-19 и гриппа очень опасно. Мы также ожидаем, что обе инфекции в дальнейшем будущем будут циркулировать вместе. Поэтому мы должны изменить нашу стратегию тестирования пациентов с COVID-19 в больницах и внедрить тестирование на грипп", — сказал профессор Кеннет Бейли из Эдинбургского университета.

В исследовании приняли участие более 305 тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

"Мы были удивлены, что риск смерти увеличился более чем в два раза в ситуациях, когда люди были инфицированы двумя вирусами. Сейчас очень важно, чтобы люди прошли полный курс вакцинации, а их иммунитет был в состоянии противостоять и COVID-19 и гриппу", — сказал профессор Калум Семпл из Ливерпульского университета.

При этом ученые подчеркивают, что гражданам нужна вакцинация от обеих инфекций. На этой неделе 600 тысяч граждан Великобритании получат приглашение на ревакцинацию от COVID-19. Сейчас уровень заболеваемости в стране растет. Рост заболеваемости связывают с распространением штамма Omicron BA.2

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1962378-zabolevshim-covid-19-rekomenduyut-proveryatsya-na-gripp/