"У нас в запасе более 2 млн доз": Есмагамбетова о количестве вакцины от Pfizer

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Вице-министр здравоохранения и главный санврач РК Айжан Есмагамбетова в беседе с корреспондентом МИА "Казинформ" прокомментировала вопрос о том, достаточен ли запас вакцины от Pfizer в Казахстане и будет ли этот препарат бесплатным для казахстанцев.

Айжан Есмагамбетова заявила, что сейчас в запасе у Казахстана имеется более двух миллионов доз вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

"Сейчас у нас в запасе есть более двух млн доз вакцин. Запас вакцин на сегодняшний день достаточен для вакцинации и ревакцинации", – заявила санврач.

Она отметила, что вопрос о дополнительной закупке новых доз пока не стоит.

По словам вице-министра здравоохранения РК, в ведомстве следят за темпом использования препаратов, и решение о закупках будет приниматься исходя из темпов использования не только вакцины от Pfizer, но и любого другого препарата.

Также Есмагамбетова сообщила, что вакцинация и ревакцинация препаратом от Pfizer станет бесплатной для всех категорий граждан и будет доступна во всех регионах Казахстана.

"Вакцина Pfizer доступна во всех регионах и привиться ею можно в любом прививочном пункте, который есть в регионах. Вакцину Pfizer казахстанцы смогут получить с момента принятия постановления главного государственного санитарного врача. Постановление планируется принять сегодня (25 марта – прим. ред.)", – отметила Есмагамбетова.

Напомним, что ранее было принято решение расширить список категорий лиц, которым разрешается привиться вакциной от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1962175-esmagambetova-o-zapasah-vaktsiny-ot-pfizer-u-nas-v-zapase-est-bolee-dvuh-mln-doz-vaktsin/