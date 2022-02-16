МВД Казахстана: Огнестрельные ранения при беспорядках получили 673 человека

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал, сколько гражданских лиц пострадало в ходе январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов сообщил, что полицейские расследуют факты гибели людей и получения ими ранений во время январских событий.

"По данным Министерства здравоохранения, во время указанных событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями – 673, с ножевыми и колотыми ранениями – 469, телесными повреждениями – 431.

Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы – 686, Алматинскую – 336, Кызылординскую – 164, и Жамбылскую области – 153. Далее следуют Шымкент и Восточно-Казахстанская область – по 126 обращений", – сообщил он.

При этом спикер отметил, что озвученные сведения касаются исключительно гражданских лиц.

"Несомненно, ряд из них ранения получил во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями.

По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается", – резюмировал Адилов.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Кроме того, он поведал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и здания госорганов, а также рассказал, сколько единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков, до сих пор находится на руках у погромщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1956471-673-grazhdanskih-poluchili-ognestrelnye-raneniya-mvd-o-postradavshih-pri-besporyadkah/