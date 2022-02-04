Ежегодно в Казахстане регистрируются около 36 тысяч новых случаев рака

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В Казахстане каждый год регистрируются около 36 тысяч новых случаев рака. На сегодняшний день на диспансерном онкоучете состоят свыше 190 тысяч казахстанцев. Ежегодно от рака в стране умирает порядка 14 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки и колоректальный рак.

Борьба с онкологическими заболеваниями, ранняя диагностика и лечение рака являются приоритетными задачами социальной политики в здравоохранении Казахстана. В отечественной онкологии применяются современные методы ранней диагностики и лечения опухолей, такие как молекулярно-генетические исследования, иммуногистохимические исследования, таргетная терапия, высокотехнологичная лучевая и химиотерапия, иммунотерапия, минимальноинвазивные, лапороскопические, органосохраняющие операции. Совершенствуется стандарт оказания онкологической помощи, в том числе проводится актуализация клинических протоколов.

Совершенствование онкологической помощи в Казахстане осуществляется в рамках реализации задач Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы и Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

"В рамках онкоплана в 2019 году введен в строй новый онкологический центр в Павлодаре с высокотехнологичным линейным ускорителем, в настоящее время на аппарате оказываются услуги лучевой терапии. В 2020 году введен в строй новый Мангистауский областной центр, в настоящее время в нем инсталлировано современное оборудование КТ, МРТ и линейный ускоритель. С 2019 года специализированную помощь оказывает ННОЦ, в настоящее время продолжаются работы по организации протонного центра и других высокотехнологичных отделений", – рассказала Главный внештатный онколог МЗ РК, председатель правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова.

По ее словам, с 2021 года запущен линейный ускоритель в Усть-Каменогорске (ВКО). Также с октября 2021 года начато функционирование Центра томотерапии на базе КазНИИОиР.

"В республиканских организациях развивается и предоставляется пациентам дистанционная высокотехнологичная лучевая терапия (томотерапия, стереотаксис, IMRT, IGRT), интраоперационная лучевая терапия, биотрансплантация органов и тканей, малоинвазивная хирургия. Предоставляются услуги по определению в клинической практике различных биологических маркеров (иммуногистохимия, молекулярно-генетические исследования), что позволяет проводить персонифицированное лечение онкологических больных и расширяет возможности по более детальному изучению молекулярно-биологических особенностей злокачественных новообразований", – добавила Главный внештатный онколог МЗ РК.

Отмечается, что диагностика и лечение онкозаболеваний граждан Казахстана входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и полностью финансируется из средств госбюджета. В Казахстане внедрены Национальные скрининговые программы на раннее выявление рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Ранее врач-маммолог Ерлан Тусупбеков рассказал, какие факторы повышают риск развития рака молочной железы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1954641-ezhegodno-v-kazahstane-registriruyutsya-okolo-36-tysyach-novyh-sluchaev-raka/