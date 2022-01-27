"Ваша жена в морге": роженица умерла при странных обстоятельствах в СКО

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Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отреагировал на публикацию по поводу гибели роженицы при странных обстоятельствах. Соответствующий пост появился на его официальной странице в Instagram.

"Прочитал статью по поводу смерти пациентки Айгерим Казезовой. Выражаю искренние соболезнования семье. Это вопиющий случай. Будет создана специальная комиссия с привлечением независимых экспертов и проведена детальная, всесторонняя проверка.

В случае подтверждения факта виновные лица понесут строгое наказание в соответствии с законом, в том числе и увольнение с занимаемой должности", - написал Кумар Аксакалов.

О гибели женщины стало известно из публикации газеты "Время".

34-летняя жительница села Большой Изюм Айгерим Казезова должна была родить пятого ребенка, но из больницы живой не вернулась. Трагедия произошла в августе 2021 года.

Сейчас с 5 детьми управляется бабушка, пока вдовец работает, чтобы обеспечить семью.

По словам Сагдата Казезова, супруга сначала лежала на сохранении в районной больнице. Потом ее выписали домой, а буквально на следующий день появился кашель.

Он отвез ее обратно в медучреждение, а вечером Айгерим доставили в Петропавловск со сроком беременности полные 36 недель и положительным ПЦР-тестом на коронавирус.

Ей сразу сделали кесарево. 5 августа родилась дочь, которую перевели в отделение для новорожденных перинатального цент­ра, а женщину оставили в областной больнице.

"Мне так ни разу и не удалось увидеть жену. Новости передавали врачи, говорили, что после кесарева она даже разговаривала, спрашивала про дочь. А потом ей хуже стало, развилась пневмония, ее перевели на ИВЛ.

Я каждый день мотался в Петропавловск, возил ей специальное питание. 22 августа тоже был в городе. В 12 часов дня позвонил в реанимацию, спросил, как жена. Мне ответили: все по-прежнему, стабильная. Я поехал домой.

Только добрался до деревни, как позвонили из районной больницы и сказали: "Ваша жена у нас в морге, приезжайте забрать". Это был шок. Мне отдали ее завернутую в пленку и не разрешили открывать", - вспоминает мужчина.

Позже стало известно, что датой смерти Айгерим по официальным документам считается 22 сентября 2021 года, о чем свидетельствует запись в книге регистрации актов смерти. Это ровно на месяц позже, чем скончалась роженица.

У родственников до сих пор остались вопросы по поводу обстоятельств гибели женщины и несостыковок в документах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1953317-vasha-zhena-v-morge-rozhenitsa-umerla-pri-strannyh-obstoyatelstvah-v-sko/