Говяжью кость из бронхов пациента вытащил алматинский врач

Врач Жасулан Елемес проводит бронхоскопию. Фото: пресс-служба ЦГКБ

В Центральную городскую клиническую больницу поступила 54-летняя пациентка с жалобами на кашель, который не прекращался пять дней. Заведующий отделением функциональной диагностики Жасулан Елемес провел эндоскопическое обследование, бронхоскопию, в результате которой было обнаружено инородное тело в бронхах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

Врач извлек инородное тело размером 2 на 1 см. Это была кость.

"Вовремя не проделанная бронхоскопия вызвала бы гнойное воспаление, которое привело бы к разрастанию воспалительных опухолевых узлов. Процедура прошла успешно, кость была извлечена без повреждения бронха", – рассказал Жасулан Елемес.

По словам пациентки, во время приема пищи она поперхнулась, после чего у нее начался непрерывающийся кашель.

"Я пошла в поликлинику, где мне назначили курс лечения. Но, к сожалению, это не помогало. И тогда я решила обратиться в больницу. Пришла сюда в приемный покой, врачу сразу не понравился мой кашель. Провели обследование, где и обнаружили кость", – поделилась женщина, поблагодарив врача.

Врач отметил, что если человек поперхнулся и закашлялся, причем кашель не останавливается, необходимо обратиться к специалистам.

Ранее алматинские врачи спасли мужчине ногу от ампутации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1951546-govyazhyu-kost-iz-bronhov-patsienta-vytaschil-almatinskiy-vrach/