Врачи из Алматы успешно провели сложную операцию и спасли 94-летнюю бабушку

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В Центральную городскую клиническую больницу экстренно поступила пациентка 1927 года рождения с диагнозом "закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением костных отломков". Врачи провели сложную высокотехнологичную операцию: закрытая репозиция костных отломков правой бедренной кости с внутренней фиксацией, блокирующим стержнем и винтами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

Данная операция требует тщательного предоперационного обследования пациента, проведение 3D томографического обследования, четкого планирования хода оперативного вмешательства, техники, наличия наборов инструментов для установки фиксаторов, возможность выбора фиксатора в размерном ряду, соответствующей подготовки оперирующего хирурга и всей операционной бригады. Операцию провел врач-ортопед Берик Оспанов.

“Закрытая репозиция – это когда мы полностью не открываем место перелома, малоинвазимным способом, через два маленьких разреза заходим под контрольным рентгеноаппаратом и фиксируем перелом. При проведении данной операции кости быстро сращиваются. Операция прошла успешно, длилась один час. На следующий день после операции бабушка уже передвигалась с помощью ходунков. Сегодня пациентка уже выписана домой", – рассказал Берик Оспанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1948435-vrachi-iz-almaty-uspeshno-proveli-slozhnuyu-operatsiyu-i-spasli-94-letnyuyu-babushku/