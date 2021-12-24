СМИ: Омикрон-штамм выявили в Западно-Казахстанской области

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Омикрон-штамм определен в пробах заболевших коронавирусом в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора региона, передает Telegram-канал "Уральской недели".

"Штамм "омикрон" определен в пробах заболевших ковидом в ЗКО", - отмечает издание со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического надзора региона.

Напомним, ранее сообщалось, что первую смерть от омикрон-штамма зафиксировали в Германии. Пол и личность умершего не называются. Известно только, что ему от 60 до 79 лет.

Между тем в ВОЗ подтвердили опасность омикрон-штамма. Как пояснил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, на сегодняшний день имеется устойчивое подтверждение того, что он распространяется значительно быстрее, чем "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1948391-omikron-shtamm-vyyavili-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti/