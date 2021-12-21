Впервые ученый из Казахстана выиграла стипендию Microsoft Research PhD Fellowship

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Жанат Махатаева, научный сотрудник Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), стала первой казахстанкой, удостоенной стипендии Microsoft Research PhD Fellowship, передает NUR.KZ.

Жанат Махатаева проводит исследования в лабораториях НУ ARMS и ISSAI. Ее работа сосредоточена на улучшении человеческой памяти и восприятия с помощью дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта. Результаты этого исследования могут привести к колоссальным улучшениям в системах оказания помощи людям, особенно пациентам с деменцией или болезнью Альцгеймера.

"Стипендия Microsoft значительно повысит мое профессиональное развитие как исследователя. Это позволит мне учиться у других и делиться своими исследованиями с международным исследовательским сообществом. Все это стало возможным благодаря профессиональной исследовательской среде, наставничеству и образованию в НУ", – поделилась она.

В настоящее время Жанат работает над разработкой системы увеличения памяти с использованием Microsoft HoloLens, где она использует алгоритмы компьютерного зрения для распознавания объектов и определения местоположения пользователей в среде AR. При поддержке Microsoft Жанат намерена расширить свои исследования и разработать вспомогательные системы для людей, страдающих когнитивными нарушениями, связанными с восприятием.

"Для Microsoft очень важно поддерживать талантливых специалистов, и мы рады приветствовать первого стипендиата из Казахстана, проводящий научные исследования в области здравоохранения. Это направление является стратегически важным для корпорации, и нас в Microsoft вдохновляют глубокие перемены, идущие на пользу людям", – сказал Сергей Лещенко, региональный менеджер Microsoft в Казахстане.

За последние два десятилетия программа стипендий Microsoft Research PhD поддержала более 700 стипендиатов по всему миру, многие из которых стали сотрудниками компании Microsoft.

Ранее Microsoft вслед за Facebook представила свою платформу для более корпоративной версии метавселенной с цифровыми аватарами и продуктами Microsoft Office. Продукт сейчас проходит тестирование, а в 2022 году будет добавлен в Microsoft Teams.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1947642-vpervye-uchenyy-iz-kazahstana-vyigrala-stipendiyu-microsoft-research-phd-fellowship/