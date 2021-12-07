"На мне полыхал бензин": врачи в Алматы спасли мужчину с ожогом 40% тела

Врачи ГКБ №4. Фото: ГКБ №4

Врачи Городской клинической больницы №4 спасли мужчину, который во ремонта автомобиля получил ожог 40% тела, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ №4.

"Это случилось 26 сентября. Я ремонтировал автомобиль. Загорелись ноги, я бегал по двору, пытался кувыркаться, но на мне полыхал бензин, и я не мог потушить пламя", – рассказал пациент больницы Ринат Ильмиев.

Крупнейший ожоговый Центр в стране находится при Городской клинической больнице №4. Мужчину доставили в приемное отделение клиники и сразу госпитализировали в ОАРИТ. Как правило, наиболее тяжелые пострадавшие – с критическими ожогами, ожоговым шоком, поражением дыхательных путей, кровотечением, расстройством жизненно важных функций организма – госпитализируются в реанимационное отделение.

Пациент с ожогами. Фото: ГКБ №4

"Пациент поступил в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи, проведения клинико-лабораторных и инструментальных обследований, мультидисциплинарного осмотра выставлен диагноз -термический ожог S=40% / I-II-IIIа-IIIб степени правого предплечья, передней брюшной стенки, нижних конечностей, ягодиц. Ожоговая болезнь в стадии септикотоксемии. Термический ожог 40% поверхности тела. Был оказан необходимый объем медицинской помощи", – рассказал лечащий врач Диас Даулетбаев.

Персонал больницы боролся за жизнь пациента 2,5 месяца. Команда врачей в составе комбустиологов и реаниматологов провела пять хирургических операций, три из них по пересадке кожи. Сегодня, 7 декабря, мужчину выписали из стационара с улучшением состояния.

"Меня выхаживали 2,5 месяца, от всего сердца благодарю персонал Больницы за спасение жизни. Дома меня ждут супруга и трое сыновей, сегодня я вернусь к семье", – поблагодарил сотрудников больницы Ринат Ильмиев.

Ранее алматинские врачи спасли мужчине ногу от ампутации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1945658-na-mne-polyhal-benzin-vrachi-v-almaty-spasli-muzhchinu-s-ozhogom-40-tela/