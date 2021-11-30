Женщину с синдромом Пайра спасли алматинские врачи

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Врачи Городской клинической больницы №7 города Алматы провели сложную операцию пациентке с хроническим колостазом и спасли ей жизнь. Операцию сделали в рамках ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на алматинский филиал Фонда местрахования.

Молодую женщину беспокоили постоянные, усиливающиеся боли в животе, частые случаи тошноты, рвоты, головной боли. Несколько лет женщина безуспешно пыталась вылечиться от данного заболевания. А в больницу она решила обратиться, когда боли стали невыносимыми с постоянным неотхождением стула в течение 10 дней.

Как оказалось, у пациентки болезнь Пайра - хронический колостаз.

По словам оперировавшего хирурга, заведующего операционным блоком ГКБ №7 Нурлана Мауленова, хронический колостаз – это заболевание толстой кишки, симптомами которого являются стойкие запоры, сопровождающиеся болью и вздутием живота, а в тяжелых случаях – наличием клинических признаков непроходимости толстой кишки и интоксикационного синдрома.

"Людям, страдающим данным недугом, жизненно важно не допустить прогрессирование заболевания, вовремя обратиться к врачам, чтобы определить правильную тактику лечения. Чаще всего, более эффективно хирургическое вмешательство, что и было предложено пациентке", – отметил врач.

Хирургами ГКБ№7 с участием анестезиологов-реаниматологов больницы выполнена объемная операция – лапаротомия. Операция проводилась пациентке в рамках пакета ОСМС.

По словам самой пациентки, хирурги буквально вернули ей вкус к жизни, нормализовалось отхождение стула, а вместе с ним прекратились сильные боли в животе.

"Послеоперационный период протекал без особенностей, восстановилась довольно быстро. На 15 день уже вернулась домой", – поделилась женщина.

Отмечается, что данный вид операции доступен всем застрахованным гражданам в пакете ОСМС при наличии показаний от врача в плановом порядке.

Ранее алматинские врачи спасли 36-летнему мужчине ногу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1944592-zhenschinu-s-sindromom-payra-spasli-almatinskie-vrachi/