Младенца весом 539 грамм выходили алматинские врачи

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В Центр перинатологии и детской кардиохирургии на 26 неделе беременности роженица родила девочку весом 530 грамм. 55 дней врачи-реаниматологи Центра боролись за жизнь новорожденной в стенах реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

Новорожденная 26 дней находилась на искусственной вентиляции легких. И только после этого девочку перевели на выхаживание в отделение патологии новорожденных.

"На сегодня девочка уже выписана с весом 1 кг 925 гр. Состояние девочки стабильное", – отметила главный врач Центра Гульнара Нурланова.

В свою очередь мама девочки выразила слова благодарности медицинским сотрудникам Центра.

"Выражаю большую благодарность Сейталиевой Айгуль Ермухановне, заведующей отделением патологии беременности и, конечно, всем врачам, которые трепетали над моим ребенком, всем акушеркам, которые очень внимательны, санитарочкам, которые наводили чистоту. Всем вам огромное спасибо! Спасибо вам за помощь, которую оказываете нашим детям, и за помощь мамам в этот нелегкий период", - поделилась она.

С начала года в Центре перинатологии и детской кардиохирургии врачи выходили 613 недоношенных детей.

Ранее алматинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1944135-mladentsa-vesom-539-gramm-vyhodili-almatinskie-vrachi/