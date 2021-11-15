Казахстан признал паспорта вакцинации еще трех стран

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В Казахстане признали паспорта вакцинации еще трех стран – вышло соответствующее постановление главного санврача страны. Его публикует комитет санэпидконтроля на своем официальном сайте.

"Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике", – говорится в тексте постановления.

Ранее в этот список входили те же страны, но за исключением Перу, Сербии и Туниса. Для каждой из перечисленных стран прилагается образец соответствующего документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания, то есть, с 15 ноября. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Ранее вышло еще одно постановление, которым определяется порядок ревакцинации населения против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1942313-kazahstan-priznal-pasporta-vaktsinatsii-esche-treh-stran/