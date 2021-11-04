Вакцина против вируса папилломы снижает риск рака шейки матки на 90 процентов

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Эксперты из Cancer Research UK заявили, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) сокращает количество случаев рака шейки матки почти на 90 процентов, передает Би-би-си.

В исследовании, опубликованном в Lancet, наблюдались девочки из Англии, которым вакцина была введена в 2008 году. Сейчас этим девушкам более 20 лет.

Исследование показало уменьшение как предраковых новообразований, так и 87-процентное снижение рака шейки матки.

"Воздействие было огромным", - сказал профессор Питер Сасиени, один из исследователей Королевского колледжа Лондона.

В целом, по оценкам исследования, программа по ВПЧ предотвратила около 450 случаев рака и 17 200 предраковых заболеваний.

Профессор Сасиени считает, что это "лишь верхушка айсберга", потому что вакцинированные еще молоды, чтобы заболеть раком, поэтому со временем их число будет только расти.

Существует более 100 типов вируса папилломы человека. Великобритания начала использовать вакцину, которая защищает от двух из них, и собирается представить вакцину, которая защищает от девяти вирусов.

99 процентов случаев рака шейки матки вызываются вирусами папилломы человека. Вот почему более 100 стран начали использовать вакцину в рамках планов Всемирной организации здравоохранения по борьбе с раком шейки матки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1940550-vaktsina-protiv-virusa-papillomy-snizhaet-risk-raka-sheyki-matki-na-90-protsentov/