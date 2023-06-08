Почему жители Китая добровольно соблюдают карантин после пандемии, рассказали эксперты

Медицинская маска. Иллюстративное фото: Kevin Frayer/Getty Images

Число случаев заболеваемости COVID-19 растет в Китае, несмотря на официальное завершение пандемии. При этом многие люди добровольно придерживаются карантина и требуют этого от других. Эксперты говорят, что строгая политика, которая действовала в Китае, сильно повлияла на мышление многих граждан, передает The Washington Post.

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По прогнозам экспертов, в июне заболеваемость COVID-19 в Китае достигнет 65 млн случаев в неделю. Но в этот раз люди не должны придерживаться карантина, носить маски и соблюдать дистанцию. Китай, как и весь мир, вернулся к образу жизни 2019-го года. Однако некоторые люди продолжают придерживаться карантинных мер, но уже самостоятельно.

"Теперь за тобой никто не присматривает. Вы должны позаботиться о себе", — заявила журналистам женщина, назвавшаяся Гугу.

Политика строгих карантинных ограничений была приоритетом № 1 в Китае на протяжении практически трех лет. Однако в ноябре 2022 года недовольство жителей этим режимом вылилось в волну протестов. При этом годы, проведенные в изоляции, сильно сказались на многих людях.

"Масштабная кампания правительства против COVID-19 сделала заболевание очень опасным в глазах граждан, что привело к нерациональному страху и беспокойству по поводу болезни", — сказал Янчжун Хуанг, старший научный сотрудник по глобальному здравоохранению в Совете по международным отношениям.

Эксперты говорят, что пройдет еще долгое время, прежде чем жители Китая смогут избавиться от этого страха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2023739-pochemu-zhiteli-kitaya-dobrovolno-soblyudayut-karantin-posle-pandemii-rasskazali-eksperty/