О связи COVID-19 и диабета заявили врачи

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Канадские исследователи сообщили, что у людей, перенесших COVID-19, значительно чаще диагностируют диабет 2 типа в течение года после заражения по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию вируса, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ученые также обнаружили, что мужчины более подвержены риску заболеваемости диабетом по сравнению с женщинами. Люди, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и были госпитализированы, также имеют в два раза больше шансов столкнуться с диабетом. Риск развития диабета еще выше у тех, кто попал в реанимацию. Полученные данные дополняют растущий объем данных о долгосрочных последствиях COVID-19.

"Это определенно вызывает озабоченность с точки зрения долгосрочных результатов. При обычной респираторной инфекции мы уверены, что через семь-восемь дней все пройдет. Когда речь идет о COVID-19, мы можем говорить о долгосрочных последствиях для здоровья", — сказал доктор Навид Джанджуа, старший автор статьи и профессор Школы народонаселения и общественного здравоохранения Университета Британской Колумбии.

В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, использовался набор данных населения Британской Колумбии для сравнения диагнозов диабета среди более 125 тысяч человек, которые имели положительный тест на COVID-19 в 2020 и 2021 годах, с диагнозами более 500 тысяч человек, не подвергавшихся воздействию вируса за тот же период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2017391-o-svyazi-covid-19-i-diabeta-zayavili-vrachi/