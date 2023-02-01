Южная Корея официально отказалась от масок, но люди все равно носят их

Медицинская маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Южная Корея стала одной из последних стран в мире, отказавшихся от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Однако сами жители страны не стремятся снять маски, поскольку они активно носили их еще до пандемии, передает

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Отказ от обязательного ношения масок сигнализирует о переходе со строгих карантинных мер к нормальному образу жизни. При этом в отличие от Соединенных Штатов, маски в Южной Корее никогда не являлись поводом для политических разногласий. Здесь маски давно считаются культурной нормой. И хотя многие жители обрадовались новости об отмене правила, некоторые из них будут продолжать носить маски.

"Жителям Южной Кореи будет нелегко отказаться от масок, к которым они уже успели привыкнуть. Более десяти лет назад ношение маски стало рассматриваться, как средство защиты от загрязнения воздуха. А некоторые даже стали носить их в качестве модного элемента", — сказал Хван Сын Сик, доцент Высшей школы общественного здравоохранения Сеульского национального университета.

Южная Корея была одной из первых стран, сообщивших о вспышке коронавируса в начале 2020 года. Правительство быстро приняло меры по внедрению тестирований и социальному дистанцированию. В течение последнего года страна постепенно ослабляла ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2007441-yuzhnaya-koreya-ofitsialno-otkazalas-ot-masok-no-lyudi-vse-ravno-nosyat-ih/