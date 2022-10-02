Менее 50 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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За минувшие сутки, 1 октября, в Казахстане зафиксировали 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном Telegram-канале.

На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 255 человек (–1 117+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 134 пациент, на амбулаторном уровне – 1 121 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 3 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Напомним, что 29 сентября в Казахстане зафиксировали 89 случаев заболевания - в лидерах по количеству выявленных пациентов были Астана, Алматы и Акмолинская область. В ряде не нашли ни одного нового случая КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990648-menee-50-zabolevshih-koronavirusom-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/