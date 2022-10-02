Менее 50 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
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За минувшие сутки, 1 октября, в Казахстане зафиксировали 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном Telegram-канале.
На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 255 человек (–1 117+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 134 пациент, на амбулаторном уровне – 1 121 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Напомним, что 29 сентября в Казахстане зафиксировали 89 случаев заболевания - в лидерах по количеству выявленных пациентов были Астана, Алматы и Акмолинская область. В ряде не нашли ни одного нового случая КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990648-menee-50-zabolevshih-koronavirusom-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/