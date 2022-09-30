Здоровье
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Почти у 90 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

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Медбрат держит в руках пробирку
Иллюстративное фото: Justin Tallis / AFP / Getty Images

Вчера, 29 сентября, в Казахстане зафиксировали 89 случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля в своем официальном Telegram-канале.

Из 89 указанных случаев:

  • в Астане зафиксировали 18;
  • в Алматы – 11;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 15;
  • в Актюбинской области – 2;
  • в Алматинской области – 2;
  • в Атырауской области – 1;
  • в Восточно-Казахстанской области – 1;
  • в Западно-Казахстанской области – 5;
  • в Карагандинской области – 8;
  • в Улытауской области – 1;
  • в Костанайской области – 7;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в Северо-Казахстанской области – 10;
  • в Туркестанской области – 3.

В оставшихся пяти областях, а именно – Жетысуской, Абайской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской, ни одного случая заболевания не было зафиксировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990348-pochti-u-90-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/

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