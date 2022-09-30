Почти у 90 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус
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Вчера, 29 сентября, в Казахстане зафиксировали 89 случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля в своем официальном Telegram-канале.
Из 89 указанных случаев:
- в Астане зафиксировали 18;
- в Алматы – 11;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 15;
- в Актюбинской области – 2;
- в Алматинской области – 2;
- в Атырауской области – 1;
- в Восточно-Казахстанской области – 1;
- в Западно-Казахстанской области – 5;
- в Карагандинской области – 8;
- в Улытауской области – 1;
- в Костанайской области – 7;
- в Павлодарской области – 1;
- в Северо-Казахстанской области – 10;
- в Туркестанской области – 3.
В оставшихся пяти областях, а именно – Жетысуской, Абайской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской, ни одного случая заболевания не было зафиксировано.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990348-pochti-u-90-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/