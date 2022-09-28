COVID-19 заболели еще 89 казахстанцев

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За прошедшие сутки в стране выявили 89 случаев заражения коронавирусом среди казахстанцев. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из указанных 89 случаев:

в Астане зарегистрировано 18;

в Алматы – 13;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 17;

в Актюбинской области – 5;

в Атырауской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 5;

в Карагандинской области – 6;

в Улытауская область – 1;

в Костанайской области – 8;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 5;

в Северо-Казахстанской области – 5.

В оставшихся регионах за сутки не выявили ни одного случая заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989934-covid-19-zaboleli-esche-89-kazahstantsev/