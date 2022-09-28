COVID-19 заболели еще 89 казахстанцев
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За прошедшие сутки в стране выявили 89 случаев заражения коронавирусом среди казахстанцев. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Из указанных 89 случаев:
- в Астане зарегистрировано 18;
- в Алматы – 13;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 17;
- в Актюбинской области – 5;
- в Атырауской области – 1;
- в Западно-Казахстанской области – 5;
- в Карагандинской области – 6;
- в Улытауская область – 1;
- в Костанайской области – 8;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 2;
- в Павлодарской области – 5;
- в Северо-Казахстанской области – 5.
В оставшихся регионах за сутки не выявили ни одного случая заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989934-covid-19-zaboleli-esche-89-kazahstantsev/