Глава ВОЗ признался, что получает сообщения с угрозами на телефон
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью The Washington Post рассказал, что ему приходят сообщения с угрозами на его мобильный телефон.
"Много угрожающих жизни сообщений. Угрозы прямо через SMS-сообщения. Я не знаю, как они [злоумышленники] узнали мой номер", - сказал Гебрейесус.
Недавно он установил в своем доме систему сигнализации. Сотрудники ВОЗ, которые работают с ним бок о бок, не раз призывали его нанять личную охрану.
Тем временем Гебрейесус продолжает оказывать давление на китайское правительство, чтобы те возобновили у себя расследование происхождения коронавируса, а также прекратили "стратегию нулевого COVID-19", которая негативно отражается на жизни жителей Китая.
Ранее гендиректор ВОЗ сделал заявление о пандемии коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989764-glava-voz-priznalsya-chto-poluchaet-soobscheniya-s-ugrozami-na-telefon/