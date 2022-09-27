Глава ВОЗ признался, что получает сообщения с угрозами на телефон

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью The Washington Post рассказал, что ему приходят сообщения с угрозами на его мобильный телефон.

"Много угрожающих жизни сообщений. Угрозы прямо через SMS-сообщения. Я не знаю, как они [злоумышленники] узнали мой номер", - сказал Гебрейесус.

Недавно он установил в своем доме систему сигнализации. Сотрудники ВОЗ, которые работают с ним бок о бок, не раз призывали его нанять личную охрану.

Тем временем Гебрейесус продолжает оказывать давление на китайское правительство, чтобы те возобновили у себя расследование происхождения коронавируса, а также прекратили "стратегию нулевого COVID-19", которая негативно отражается на жизни жителей Китая.

Ранее гендиректор ВОЗ сделал заявление о пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989764-glava-voz-priznalsya-chto-poluchaet-soobscheniya-s-ugrozami-na-telefon/