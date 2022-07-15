"Нагрузки на здравоохранение нет": Тугжанов объяснил новый подход к зонам по КВИ

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Вице-премьер по социальным вопросам в кулуарах кабмина объяснил, почему в Казахстане пересмотрели принципы отнесения регионов к "зеленой", "желтой" и "красной" зонам из-за коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов сообщил, что ранее матрицу эпидситуации формировали исходя из количества людей, заболевших КВИ.

"Сегодня 90% проходит в легкой форме. 85% заболевших – те люди, которые не вакцинированы или те люди, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации.

В связи с этим нагрузка сегодня фактически на систему здравоохранения составляет на уровне 18%. То есть фактически реальной нагрузки на систему здравоохранения нет.

Поэтому сейчас Минздрав внес конкретные предложения пересмотреть не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения", – объяснил он.

Такой подход, по его словам, даст людям возможность работать, тем более, что "малый и средний бизнес полностью запущен и туризм развивается".

"Самое главное, реальной опасности для здоровья людей не представляет в принципе. Поэтому принято такое решение", – резюмировал вице-премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978738-nagruzki-na-zdravoohranenie-net-tugzhanov-obyasnil-novyy-podhod-k-zonam-po-kvi/