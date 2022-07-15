100 млрд тенге хотят выделить на борьбу с коронавирусом в Казахстане в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК глава Минздрава Ажар Гиният рассказала о заложенной на 2022 год сумме для борьбы с коронавирусом – при нынешних эпидпрогнозах на это потребуется 100 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. Это и на закуп вакцин, и на лечение пациентов, и на те надбавки, которые получают наши медработники, которые работают в опасных условиях.

Если сравнить с прошлым годом, это в 6 раз меньше, чем мы в прошлом году потратили, так как в госпиталях все меньше пациентов. И потом, прошло всего полгода, в этом году вторая волна начинается. Еще мы посмотрим, но запланировано денег вот столько", – сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она отметила, что по сегодняшним прогнозам этих средств достаточно.

"При каких-то сценариях на осень-зиму всегда есть возможность пересмотреть бюджет", – добавила спикер.

Напомним, что с сегодняшнего дня весь Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу.

С 15 июля в стране ввели новый способ расчета "зеленых", "желтых" и "красных" зон – теперь в Казахстане подсчитывают не число заболевших, а число госпитализированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1978698-100-mlrd-tenge-hotyat-vydelit-na-borbu-s-koronavirusom-v-kazahstane-v-2022-godu/