Обновить состав вакцин от COVID-19 планируют в США

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Осень 2022 года станет новым этапом для вакцинации от COVID-19 в США. Вакцины станут другими и смогут защищать людей от мутаций коронавируса. Однако, по словам специалистов, американцев все еще нужно убеждать в необходимости вакцинации, передает .

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До сих пор американские вакцины достаточно хорошо противостояли SARS-CoV-2. Однако за последние два года вирусу удалось достаточно сильно мутировать и вакцины, наконец, последуют тому же примеру. 30 июня управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовало обновить вакцины, чтобы те могли помочь организму противостоять новым вариантам коронавируса, которые могут ждать нас в будущем.

При этом специалисты отмечают, что обновление вакцин не будет иметь смысла, если люди не будут приходить в прививочные пункты.

"Эффективность вакцин зависит от охвата людей: чем больше людей получат вакцины, тем лучше мы сможем противостоять вирусу", — говорит Стивен Томас из Университета Мэриленда.

При этом настрой американцев в отношении вакцинации трудно назвать положительным. Менее половины привитых американцев, имеющих право на первую ревакцинацию, решили сделать ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1976568-obnovit-sostav-vaktsin-ot-covid-19-planiruyut-v-ssha/