Детей в Пекине обязали сдавать тест на COVID-19, чтобы получить разрешение поиграть в парке

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Детям в Пекине старше трех лет теперь необходимо в обязательном порядке получить отрицательный тест на коронавирус, чтобы им разрешили играть в парках, передает Bloomberg.

В Китае вновь ужесточили антиковидные правила.

Отрицательный результат теста ребенка должен быть получен не более 72 часов назад. Ранее ПЦР-тест при входе в парки или другие общественные места требовался только от родителей.

Сами жители Пекина восприняли нововведение неоднозначно. Многие задались вопросом, окажется ли это правило действительно полезным.

В крупных городах Китая местные власти устанавливают многочисленные пункты, где можно будет пройти экспресс-тест на COVID-19.

Согласно последним данным, более 95 процентов детей в Китае в возрасте от трех до 17 лет были полностью вакцинированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975178-detey-v-pekine-obyazali-sdavat-test-na-covid-19-chtoby-poluchit-razreshenie-poigrat-v-parke/