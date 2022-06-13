Новые случаи заражения COVID-19 выявили в двух городах Казахстана

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За минувшие сутки, 12 июня, в Казахстане зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новые зараженные коронавирусом были выявлены только в двух городах страны:

в Нур-Султане – 1 случай,

в Алматы – 4 случая.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 305 867 случаев заражения КВИ.

Накануне сообщалось, что за 11 июня суточный прирост составил сразу 13 случаев заражения КВИ. За сутки до этого, 10 июня, в стране обнаружили 12 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973785-novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-vyyavili-v-dvuh-gorodah-kazahstana/