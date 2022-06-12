Опубликованы данные о зарегистрированных случаях коронавируса в Казахстане

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За минувшие сутки, 11 июня, в Казахстане коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 человек. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 7,

в городе Алматы – 5,

в Алматинской области – 1.

Всего в Казахстане подтверждены 1 305 862 случая.

Напомним, за сутки 10 июня в стране обнаружили 12 случаев заражения коронавирусом. При этом выявили заболевших людей только в Нур-Султане и Алматы.

За 9 июня COVID-19 подтвердился у 9 казахстанцев из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Карагандинской области.

За 8 июня КВИ выявили у 13 человек в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской и Кызылординской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973687-opublikovany-dannye-o-zaregistrirovannyh-sluchayah-koronavirusa-za-sutki-v-kazahstane/