Всего семь новых случаев КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Семь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на территории Казахстана за 4 июня текущего года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 3 июня в стране выявили пять случаев КВИ, тогда как за 2 июня - девять случаев коронавируса.

Новые случаи COVID-19, обнаруженные за последние 24 часа, распределились по регионам Казахстана следующим образом:

в городе Нур-Султан – 1;

в городе Алматы – 5;

в ЗКО – 1.

Всего за время пандемии в стране подтвержден 1 305 781 случай КВИ.

Напомним, накануне сообщалось, что власти России приняли решение снять все ограничения на въезд иностранцев, которые были введения с начала пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972594-vsego-sem-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/