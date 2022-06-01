Коронавирус вновь выявили лишь в двух городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Всего 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 31 мая. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов, согласно последним данным, ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3 зарегистрированных случая заражения коронавирусом;

в Алматы – 2.

За этот же период от коронавирусной инфекции вылечились 9 казахстанцев:

в Алматы - 6;

в Актюбинской области - 3.

За все же время пандемии в Казахстане подтвердили 1 305 755 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, уже третьи сутки подряд зараженных КВИ выявляют лишь в Алматы и Нур-Султане. Так, и накануне, и за день до суточный прирост зараженных КВИ составил по 5 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971947-sluchai-zarazheniya-kvi-vnov-vyyavili-lish-v-dvuh-gorodah-kazahstana/