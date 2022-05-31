Стал известен алгоритм профилактики КВИ на референдуме

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Вице-министр здравоохранения и главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова утвердила алгоритм действий для предупреждения распространения КВИ во время республиканского референдума. Постановление опубликовано на официальном сайте Комитета санэпидконтроля РК.

Отмечается, что данный алгоритм разработан для профилактики рисков распространения инфекции, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан.

В соответствии с ним, при проведении референдума необходимо обеспечить:

регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская скопления; бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха в помещениях; в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха – проведение регулярного проветривания помещения; проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости; проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

Исполнение пунктов алгоритма остается за акимами, главными государственными санврачами и территориальными комиссиями референдума. Контроль за исполнением постановления Айжан Есмагамбетова оставила за собой.

Настоящее постановление вступило в силу со дня подписания – с 31 мая 2022 года.

В начале мая Айжан Есмагамбетова отмечала, что при ухудшении эпидситуации в день голосования могут вернуть маски и приложение Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971842-stal-izvesten-algoritm-profilaktiki-kvi-na-referendume/