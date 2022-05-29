Коронавирус продолжают выявлять у астанчан и алматинцев

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У казахстанцев продолжают выявлять коронавирус: за минувшие сутки инфекция подтвердилась у восьми граждан, сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов, по данным на 28 мая 2022 года, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Казахстане следующая:

в Нур-Султане – 2 выявленных случая;

в Алматы – 3;

в Карагандинской области – 3.

Всего с начала эпидемии подтверждено 1 305 740 случаев заражения.

Подобная ситуация с заболеваемостью, с примерно тем же числом зараженных, наблюдается в стране уже на протяжении около двух месяцев. Для сравнения, три месяца назад суточный прирост зараженных превышал отметку в 200.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971487-koronavirus-prodolzhayut-vyyavlyat-u-astanchan-i-almatintsev/