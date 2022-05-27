Новые случаи заражения КВИ зарегистрировали в 4 регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане за сутки, 26 мая. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация, согласно последним данным, выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 3,

в Карагандинской области – 1,

в Павлодарской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане выявили 1 305 723 случая заражения коронаиврусной инфекцией.

Накануне сообщалось о пяти случаях заражения КВИ в трех регионах страны, а за сутки до этого суточный прирост составил 9 случаев - зараженных коронавирусной инфекцией выявили в пяти регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971285-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-4-regionah-kazahstana/